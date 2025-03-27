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Псковичи стали бронзовыми призёрами всероссийских соревнований по фехтованию в Казани

Псковичи стали бронзовым призёрами Всероссийских соревнований по фехтованию на шпагах «Весенняя капель» памяти заслуженного тренера СССР В. В. Житлова. Турниры прошли в Казани, сообщила корреспонденту ПАИ псковский тренер Элла Полторацкая.

На фото слева направо: Ева Белоцерковская, Элла Полторацкая, Алёна Павлова. Фото здесь и далее предоставила тренер спортсменов

85 участников из десяти регионов страны боролись за победу в зачёте среди девочек до 15 лет. Псков представляли Ева Белоцерковская и Алёна Павлова. По результатам квалификации Павлова заняла первое место, а Белоцерковская – шестое. В плей-офф Алёна Павлова выиграла три схватки, но уступила в четвертьфинале москвичке Татьяне Петровой – 11:12. Белоцерковская также дошла до 1/4 финала, где выиграла у представительницы Москвы Ксении Трушковой – 12:10. В полуфинале псковичка проиграла ещё одной фехтовальщице из Москвы Анне Афиногеновой – 7:12 и стала бронзовым призёром состязаний.

На фото: Роман Колычев

В юношеском зачёте участвовало 79 спортсменов, а Псковскую область представили Гордей Губкин, Марко Мюллер и Роман Колычев. Губкин и Колычев по итогам квалификации расположились в первой десятке таблицы. Гордей Губкин проиграл – 7:12 в первой стадии плей-офф спортсмену из Самарской области Андрею Гольдину, который по итогам отборочного этапа стал лишь 61-м. Мюллеру также не удалось пройти дальше первой стадии игр на выбывание. В свою очередь, Роман Колычев без особых проблем дошёл до полуфинала, где в упорной борьбе проиграл представителю Татарстана Ниязу Давлетшину – 10:12.

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