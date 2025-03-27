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Политика

Депутаты просят Правительство РФ приравнять пособие по уходу за ребёнком к средней зарплате

С предложением увеличить размер ежемесячного пособия по уходу за ребёнком до достижения им возраста полутора лет обратились к вице-премьеру российского правительства Татьяне Голиковой депутаты Архангельской области. Депутаты Псковского областного Собрания поддержали обращение своих коллег на 43-й сессии, поскольку инициатива направлена на поддержку семей, материнства и детства. Это согласуется и с целями нового национального проекта «Семья», который стартовал в 2025 году. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе областного Собрания.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Согласно федеральному законодательству, матери, находящиеся в отпуске по уходу за ребёнком, на протяжении полутора лет получают пособие в размере 40 % их среднего заработка. Эта мера поддержки является одним из видов страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию. Депутаты предлагают сохранить женщинам, родившим ребёнка, их прежней уровень дохода, доведя размер пособия по уходу за ребёнком до 100 % средней зарплаты. Минимальный размер пособия также предлагается увеличить, приравняв выплату к минимальному размеру оплаты труда с учётом установленных в субъектах РФ коэффициентов.

По мнению депутатов, дополнительная финансовая поддержка матерей в первые полтора года после рождения ребёнка будет способствовать улучшению демографической ситуации в РФ, росту рождаемости и повышению уровня социальной защищённости семей с детьми.

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