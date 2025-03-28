Всемирный день историка отмечается 28 марта

07:45, 28 марта 2025, ПАИ

28 марта свой профессиональный праздник – Всемирный день историка – отмечают специалисты, чья деятельность связана с наукой, изучающей прошлое, сообщает calend.ru.

Длительное время историю считали не самостоятельной наукой, а видом искусства. И поэтому в Древней Греции она, как и другие сферы культуры и творчества имела свою покровительницу, которая отвечала за сохранение памяти обо всех великих свершениях, – музу Клио (от др.-греч. Κλειώ, буквально – «дарующая славу»). Дочь Зевса и богини памяти Мнемозины – она внушала людям любовь к прошлому и истории.

Её изображали в виде молодой женщины в лавровом венке со свитком папируса или пергамента и грифельным стилосом в руках, что говорило о готовности Клио фиксировать все события в жизни смертных людей или бессмертных богов (даже незначительные факты и мельчайшие подробности), а также записывать имена героев в свой нескончаемый список. Иногда её изображали с горном, в который она трубила, чтобы сообщить о каком-либо важном событии. Ничто не ускользало от её внимания и не могло быть предано забвению.

В самостоятельную науку и область знаний история выделилась около 200 лет назад. Изучая её, можно понять, как общество развивалось, и что можно сделать, чтобы улучшить его для будущих поколений. Ведь история – это не только память о прошлом, но и уроки для настоящего и предостережение для будущего. А специалист, который занимается изучением и исследованием документов и артефактов, имеющих отношение к прошлому, сбором информации о прошлом, её исследованием, анализом, передачей и хранением, называется историком.

Считается, что одним из первых историков и родоначальником истории, как особого раздела знаний, был древнегреческий писатель Геродот Галикарнасский, живший в V веке до н.э., которого Цицерон назвал «отцом истории». Он самостоятельно собирал материалы, проверял их точность и стал известен как автор первого исторического трактата, в котором были подробно описаны войны греков с персами, обычаи скифов и других античных народов.

В каждой стране и у каждого народа были свои летописцы и люди, которые помогли своими трудами сохранить исторические события, традиции и культуру народов и имена выдающихся личностей. Например, литературным памятником истории Древней Руси стала «Повесть временных лет», написанная монахом Нестором Летописцем в веке.

Профессия историка не потеряла своей актуальности и важности. Причём эта работа включает не только изучение исторических событий и дат, но и знание многих вспомогательных дисциплин – археологии, архивоведения, бонистики, генеалогии, геральдики, нумизматики, этнографии, палеографии, топонимики.