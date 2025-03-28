Посуда, открытки, варенье: 10 псковских подарков прошли в финал конкурса ​«Туристический сувенир – Серебряное ожерелье»

12:52, 28 марта 2025, ПАИ

10 псковских подарков прошли в финал межрегионального конкурса ​«Туристический сувенир – Серебряное ожерелье», сообщили ПАИ в региональном комитете по туризму.

В списке - совместный проект комитета, Туристского информационного центра и Россельхозбанка - гастрономический гид «Своё». В числе финалистов из Псковской области также варенье-соус из лисичек «Деревенский разносол», пиво «Псковское», два проекта линейки посуды «Прикоснись к истории. Псков» из керамической мастерской в Сигово, набор авторских открыток «С любовью из Пскова», сувениры «Дома купца Лапина», псковские магниты, проект «Псковские барсики самые милые» в номинации «Сувенир-игрушка», набор для творчества - пазл «Псковские звери».

Всего на конкурс заявлилось 468 изделий от авторов и производителей туристических сувениров из 10 регионов Северо-Западного федерального округа. В финал вышли 235 изделий.

Финал конкурса пройдёт 15-17 апреля в Светлогорске. Победители смогут принять участие в общенациональном финале всероссийского конкурса «Туристический сувенир».