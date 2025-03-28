Псковичей предупредили, что туберкулёзом можно заразиться даже в городском автобусе

15:49, 28 марта 2025, ПАИ

Туберкулёзом можно заразиться даже в городском автобусе, напомнил главный врач Псковского областного туберкулёзного диспансера Сергей Богатин в программе «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

По словам медика, туберкулёз передаётся при разговоре, при чихании, особенно хорошо он распространяется в закрытых помещениях, в том числе в городских автобусах. Палочка Коха особенно любит влажные, тёмные и все пыльные места.

Обычно кашель с отхождением мокроты больных туберкулёзом беспокоит с утра, но такой кашель бывает и при других заболеваниях, и у курильщиков. «Туберкулёз неплохо маскируется, болезнь очень коварная», – предупредил Сергей Богатин.

Медик также рассказал, что если принимать препараты от туберкулёза в течение одного – полутора месяцев, то пациент с туберкулёзом перестаёт быть опасным для окружающих. «Но до конца курса лечения мы такого пациента из диспансера всё равно не отпускаем. После курса пациент находится на учёте ещё год, если форма запущенная – три года», – уточнил Сергей Богатин, добавив, что рецидив может быть, если человек будет вести асоциальный, нездоровый образ жизни.