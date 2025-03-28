Научная конференция «Музей и дети» открылась в Пушкинском заповеднике

16:33, 28 марта 2025, ПАИ

28 марта в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» открылась всероссийская научно-практическая конференция «Музей и дети», участие в которой принимают молодые люди и их наставники из Санкт-Петербурга, Челябинска, Казани, Елабуги, Пскова, городов и посёлков Тульской и Псковской областей. В нынешнем году конференция посвящена 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея-заповедника.

В программу пленарного и двух заседаний по секциям включено 25 докладов и сообщений, подготовленных как детьми, так и взрослыми, а также круглый стол по итогам чтений. Кроме того, участники конференции уже побывали на обзорной экскурсии по Пскову, на просмотре фильма «Семён Гейченко. Домовой Пушкиногорья» (реж. Игорь Калядин), посетили музей-усадьбу «Михайловское» и некрополь Ганнибалов и Пушкиных в Святогорском Свято-Успенском монастыре. «В дни чтений, то есть до 30 марта включительно, наши гости познакомятся и с другими мемориальными усадьбами в составе Пушкинского заповедника – с Тригорским и с Петровским», – добавили в музее.

Организаторами конференции «Музей и дети» вот уже много лет подряд выступают автономная некоммерческая организация «Пушкинский образовательный центр», Государственный музей-заповедник «Михайловское» и ПсковГУ.