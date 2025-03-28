Как сберечь сердце от катастрофы: интервью с псковским кардиологом

22:41, 28 марта 2025, ПАИ

Сколько больных прошло лечение в региональном сосудистом центре в 2024 году? Как понять, что нужно обратиться к кардиологу? Можно ли нормализовать уровень холестерина, не принимая лекарств? На эти и другие вопросы ответила кардиолог, анестезиолог, реаниматолог, главный внештатный кардиолог комитета по здравоохранению Псковской области Алина Кузуб в программе «Анамнез» на «Серебряном дожде» (88.3 FM) в Пскове.

Ситуация на сегодня

– Алина Александровнa, много ли у нас больных сердечно-сосудистыми заболеваниями?

– К сожалению, количество таких пациентов ежегодно увеличивается, несмотря на наши усилия в пропаганде здорового образа жизни и активного планового лечения предынфарктных состояний, поражений коронарных артерий, атеросклерозов.

Статистика инфарктов остаётся высокой, пациентов поступает много. Тенденция такова, что если раньше было больше острых состояний, то сейчас, наоборот, больше хронических больных, которые уже неоднократно лечились в стационаре от инфаркта, кому не один стент поставили. Таких пациентов становится всё больше, а лечить их сложнее. И хотя мы активно развиваем свою службу, всё равно есть операции, которые не можем выполнить на месте, поэтому отправляем особо тяжёлых пациентов в федеральные центры Москвы и Санкт-Петербурга.

– Сколько пациентов лечилось в региональном сосудистом центре Псковской областной клинической больницы в 2024 году?

– Пролеченных пациентов с инфарктом миокарда и предынфарктными состояниями – более 2 098 человек, с инсультом – около 2 600 пациентов. В Великих Луках было около 1 150 больных. И практически все пациенты, особенно с инфарктами, обязательно проходят через рентгенэндоваскулярную хирургию.

– Процент смертности от этих серьёзных диагнозов снижается?

– Да. Два-три года назад говорили о 16 процентах, потом о 13, в прошлом году было 12 процентов, сейчас 10,7. Это укладывается в общероссийский стандарт. В перспективе смертность в России хотят довести до восьми процентов, а к 2030-м годам повысить продолжительность жизни до 82 лет. В этой связи очень важна ранняя диагностика. Мы в плановом порядке активно проводим такие инвазивные методы обследования, как коронарография. Это позволяет визуализировать артерии и понять, есть ли там бляшки. Мы их видим и лечим заранее. И если раньше у нас превалировали острые инфаркты, то 2024 год закончили с тем, что плановых стентирований стало больше, чем экстренных.

– В нашей области начали ставить кардиостимуляторы.

– Да, в том числе и в Великих Луках. Мы начали ставить кардиостимуляторы в ноябре прошлого года, на сегодня есть шесть таких пациентов. Расскажу об эксклюзивном случае, втором за 15 лет. В начале этого года в Псковскую областную клиническую больницу была госпитализирована с инфарктом миокарда 40-летняя женщина на 29-й неделе беременности. Дежурные доктора не растерялись, быстро отправили в операционную. В итоге пациентка и будущий ребёнок были спасены.

Ближайшее будущее

– Какие планы у регионального сосудистого центра на этот год?

– Будем активно развивать кардиологию в Великих Луках. В этом году там уже сделали первую тромбоэкстракцию – это лечение инсультов. В Псковской областной больнице в 2024 году такую процедуру провели уже около 50 раз, практически вдвое превысив цифру, запланированную для Псковской области. Данный метод лечения позволяет быстрее восстановить пациентов с инсультом, у которых не работают руки-ноги, нарушена речь. Недавно был клинический случай: как только пациентке вытащили тромб, сразу стала уходить симптоматика, и она тут же, лёжа на операционном столе, заговорила с доктором.

В Псковской областной больнице планируем в этом году начать лечение тахиаритмии. У нас не было таких методик, всех пациентов отправляли в Москву или в Петербург, а сейчас к нам приезжает работать опытный доктор из очень хорошего Астраханского кардиохирургического диспансерного центра. А наши врачи-кардиологи поедут на обучение по электрофизиологии.

Про бляшки и статины

– Что такое бляшка и чем она опасна?

– Самая популярная гипотеза появления бляшек такова: сосудистая стенка воспаляется, и в этом месте образуется отложение холестерина, которое со временем уплотняется и утолщается, превращаясь в бугорок. Будет он нарастать или нет, зависит от образа жизни, питания и курения. Если у курящих пациентов атеросклероз нижних конечностей, их не будут оперировать, пока они не бросят курить. Бляшка опасна, если закрывает артерию на 50–75 процентов – в зависимости от того, в каком месте артерия находится: в области шеи, сердца или нижних конечностей. В целом можно сказать, что есть оперативный способ борьбы с бляшками и профилактический, когда в ходе диспансеризации обнаружен повышенный холестерин и врач выписывает статины.

– Как узнать, есть ли у тебя бляшка?

– Прежде всего нужно сдать кровь на липидный профиль и понять, каков уровень холестерина. Самые важные показатели – общий холестерин с нормой до пяти единиц, триглицериды – до 2.8-3 единиц и липопротеиды низкой плотности, так называемый плохой холестерин, который в норме должен быть до трёх единиц.

– Когда назначаются статины?

– Если у человека высокий холестерин, сначала нужно сделать скрининг для поиска бляшек, осмотреть сосуды шеи, ног и сердца. В случае отсутствия бляшек, а также склонности к атеросклерозу статины не применяем – просто контролируем состояние, назначаем диету. При наличии бляшек в зависимости от их размеров назначаются статины, причём дозировка регулируется по показаниям анализа крови на липидный профиль. Мы объясняем пациенту, до каких значений ему необходимо снизить холестериновые показатели, и регулируем это статинами, уменьшая или увеличивая дозировку. Пациент должен быть в постоянном контакте с доктором.

– Люди отказываются от приёма статинов из-за их плохого влияния на печень.

– В любом препарате есть свои плюсы и минусы. Всегда нужно честно смотреть на ситуацию и взвешивать, насколько пациенту показан тот или иной препарат. Если риск повторного инфаркта, инсульта или тяжёлого атеросклероза превышает боязнь печёночной недостаточности, назначаем статины. Если у пациента тяжёлая печёночная недостаточность трансформирована в цирроз печени, тогда статины не дадим, а будем искать альтернативные пути лечения. То же касается, например, возможных болей в мышцах. Делаем лабораторный анализ ферментов, показывающих работу мышечной ткани. Если показатели нормальные, продолжаем приём, а при повышении уменьшаем дозу статинов или вообще отменяем. Врач всегда ищет баланс.

– А можно при повышенном холестерине всё же обойтись без статинов?

– Первый этап любого лечения – изменение образа жизни. Вы говорите врачу: теперь я буду очень ответственным, соблюдать нужную диету, давать себе физическую нагрузку, снижать вес. Похудение действительно очень хорошо снижает уровень холестерина. Врач отвечает: это правильное решение, с него нужно начинать, встретимся через два месяца. Если вы достигнете целевых значений, врач не будет настаивать на препаратах, вы сами станете всё регулировать. Но в современном мире, к сожалению, мало кто может взять волю в кулак и жить по жёсткому режиму, хотя есть люди, которые упрямо идут до конца, и у них получается. К тому же с определённого возраста диетой почти ничего невозможно добиться, это связано с возрастным замедлением метаболизма. Тогда и назначают препараты.

У врача и дома

– Как понять, что нужно идти к кардиологу?

– Когда вы осознали, что не можете справиться с привычной для себя нагрузкой. Если чувствуете, что появилась одышка, стали больше уставать. Раньше легко поднимались на пятый этаж, а сейчас с трудом на третий. Или когда нужно быстро пройти, что-то давит в груди, чаще всего не слева, а посередине, появляется ком в горле и отдаёт в левую руку, иногда в спину. Это основные жалобы, на которые врач обращает внимание.

– Что делать человеку, не имеющему проблем с давлением, при внезапном его скачке?

– Скорее всего, такой скачок спровоцировали интенсивная физическая нагрузка либо эмоциональный стресс. Если нет гипертонической болезни, нужно попытаться успокоиться, расслабиться. Можно опустить ноги в ведро с горячей водой, чтобы она покрыла икроножные мышцы: это расслабит сосуды, и давление снизится. Добавлю, что регулярные километровые прогулки в спокойном режиме снижают артериальное давление и уровень сахара в крови. Также советую отказаться от соли: она задерживает воду в организме, что повышает давление.