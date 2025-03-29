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Общество

Какие законы вступают в силу в апреле

Какие законы вступают в силу с апреля, рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Детей мигрантов не будут принимать в школы без знания русского языка

Дети иностранных граждан смогут поступать в школы в России только после проверки на легальность пребывания в стране и уровень знания русского языка.

Это поспособствует социальной адаптации ребенка, а также поможет ему успешно освоить учебную программу. Кроме того, такое решение облегчит взаимодействие с одноклассниками и работу педагогам, подчеркнул Вячеслав Володин.

Какие законы вступают в силу в апреле. Иллюстрация здесь и далее: Telegram-канал Вячеслава Володина

Новые меры по борьбе с телефонным мошенничеством

С апреля вступит в силу закон, согласно которому каждый россиянин сможет регистрировать не более 20 SIM-карт. На портале «Госуслуг» можно будет получить информацию о количестве карт, зарегистрированных на свое имя.

«Всё это будет способствовать борьбе с кибермошенничеством, в котором задействованы услуги связи», - отметил спикер Госдумы.

В лагерях заработает единая программа воспитательной работы

Работники детских лагерей при разработке планов мероприятий теперь будут использовать единую программу воспитательной работы. Такие мероприятия будут нацелены на формирование у молодежи традиционных духовно-нравственных ценностей, трудолюбие и уважение к историческому наследию.

Повышение социальных пенсий

На 14,75% проиндексируют с 1 апреля социальные пенсии и размер государственного пенсионного обеспечения отдельных категорий россиян.

В частности, индексация коснется участников Великой Отечественной войны, тех, кто награжден знаками «Жителю блокадного Ленинграда» и других категорий.

Ограничение на выдачу рискованных ипотечных и автокредитов

С 1 апреля Банк России сможет устанавливать квартальные лимиты по и автокредитам и ипотеке.

Напомним, что с 1 января 2022 года Центробанк может устанавливать лимиты по обычным кредитам, что уже принесло результаты.

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