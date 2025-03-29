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Общество

Михаил Ведерников вручил награды участникам программы наставничества

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников вручил федеральные и региональные награды сотрудникам правительства и исполнительных органов региона за работу по совершенствованию областного законодательства и развитие системы наставничества. Об этом глава региона рассказал в своем Telegram-канале.

Михаил Ведерников вручил награды участникам программы наставничества. Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова

В правительстве Псковской области программа наставничества реализуется с 2020 года. «За это время почти 170 человек стали наставниками для начинающих специалистов, делились накопленным опытом и знаниями с молодыми сотрудниками», - отметил Михаил Ведерников.

Кроме того, в 2024 году региональная система наставничества вошла в число лучших практик по итогам первого Всероссийского конкурса «Наставничество», проведённого Мастерской управления «Сенеж».

Также глава региона вручил участникам программы награды Совета Федерации за большой вклад в реализацию государственной экономической политики и совершенствование законодательства области.

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