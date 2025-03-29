Солнечное затмение наблюдают псковичи

15:00, 29 марта 2025, ПАИ

Частное солнечное затмение наблюдают жители Псковской области.

Астроном-любитель Пётр Митрофанов поделился кадрами затмения, сделанными в Черняковицах Псковского района. «С погодой повезло», – отметил он.

Директор Псковского планетария Владимир Колпаков также запечатлел момент затмения.

«Прямо сейчас можно наблюдать частное солнечное затмение. При наблюдении не забывайте о технике безопасности!» – подчеркнул он.