Почему нельзя есть сладкое на ночь, рассказал эксперт

17:00, 29 марта 2025, ПАИ

Почему нельзя есть сладкое на ночь, рассказала исполняющая обязанности декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина, пишут «Известия».

При употреблении быстрых углеводов перед сном резко повышается уровень глюкозы, а затем падает, вызывая скачки инсулина. «Это со временем может привести к инсулинорезистентности – состоянию, при котором клетки хуже реагируют на инсулин, возрастает риск диабета второго типа», – пояснила она.

Кроме того, ночью организм медленнее перерабатывает сахар, из-за чего на поджелудочную железу повышается нагрузка. Также из-за сахара, который нарушает ночной обмен веществ, может ухудшаться сон.

Среди продуктов, которые не следует употреблять на ночь, – сладкие напитки, конфеты, карамель, мармелад, шоколад, а также мучные изделия, бананы, виноград, финики, арбузы.

При этом, если очень хочется сладкого, можно съесть кусочек тёмного шоколада с содержанием 70 % какао и выше либо выпить тёплую воду с корицей или чай с мятой.