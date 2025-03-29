Фестиваль студотрядов Псковской области «Весна Победы» прошёл в ПсковГУ

22:25, 29 марта 2025, ПАИ

Творческий фестиваль студенческих отрядов Псковской области «Весна Победы» состоялся в ПсковГУ. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.



Фото: пресс-служба ПсковГУ



Фото: пресс-служба ПсковГУ



Фото: пресс-служба ПсковГУ



Фото: пресс-служба ПсковГУ



Фото: пресс-служба ПсковГУ









Своё творчество представили 20 коллективов. Всего фестиваль включал восемь творческих номинаций: вокальные выступления, танцы, театральные постановки и другое.

Отметим, что мероприятие было приурочено к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.