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Общество

Фестиваль студотрядов Псковской области «Весна Победы» прошёл в ПсковГУ

Творческий фестиваль студенческих отрядов Псковской области «Весна Победы» состоялся в ПсковГУ. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.

  • Творческий фестиваль в вузе
    Фото: пресс-служба ПсковГУ
  • Творческий фестиваль в вузе
    Фото: пресс-служба ПсковГУ
  • Творческий фестиваль в вузе
    Фото: пресс-служба ПсковГУ
  • Творческий фестиваль в вузе
    Фото: пресс-служба ПсковГУ
  • Творческий фестиваль в вузе
    Фото: пресс-служба ПсковГУ

Своё творчество представили 20 коллективов. Всего фестиваль включал восемь творческих номинаций: вокальные выступления, танцы, театральные постановки и другое.

Отметим, что мероприятие было приурочено к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

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