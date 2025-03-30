Около полумиллиона рублей лишились псковские пенсионерка и студентка после общения с мошенниками

12:04, 30 марта 2025, ПАИ

Около полумиллиона рублей лишились две жительницы Пскова и Великолукского района после общения с мошенниками, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, пенсионерке и студентке звонили неизвестные под видом правоохранителей и сотрудников других организаций. Под предлогами якобы блокирования попытки несанкционированного списания денег, а также необходимости перевода сбережений на «безопасные счета» мошенники завладели средствами собеседниц.

Пенсионерка и студентка в итоге лишились около 500 тысяч рублей. Они обратились за помощью в полицию. В настоящее время все обстоятельства произошедшего уточняются в рамках возбуждённых уголовных дел, уточнили в пресс-службе.