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Ученик псковского лицея стал победителем научно-технической олимпиады в Долгопрудном

Ученик Псковского технического лицея Тимофей Ковалев стал победителем научно-технической олимпиады «Старт в науку», которая прошла в Долгопрудном на базе МФТИ. Об этом ПАИ сообщили организаторы олимпиады.

На фото: Тимофей Ковалев. Фото предоставили организаторы олимпиады

В программу вошли задачи по физике и математике, экспериментальный тур и защита своих проектов. Пскович представил проект «Мобильный генератор электроэнергии на пьезоэлементах», а также продемонстрировал опытную модель кроссовка с встроенным пьезогенератором. Ковалев заняла первое место среди 100 участников из разных регионов России.

«Старт в науку» входит в перечень Российского совета олимпиад школьников и имеет второй уровень.

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