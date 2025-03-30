Ученик псковского лицея стал победителем научно-технической олимпиады в Долгопрудном

12:47, 30 марта 2025, ПАИ

Ученик Псковского технического лицея Тимофей Ковалев стал победителем научно-технической олимпиады «Старт в науку», которая прошла в Долгопрудном на базе МФТИ. Об этом ПАИ сообщили организаторы олимпиады.

В программу вошли задачи по физике и математике, экспериментальный тур и защита своих проектов. Пскович представил проект «Мобильный генератор электроэнергии на пьезоэлементах», а также продемонстрировал опытную модель кроссовка с встроенным пьезогенератором. Ковалев заняла первое место среди 100 участников из разных регионов России.

«Старт в науку» входит в перечень Российского совета олимпиад школьников и имеет второй уровень.