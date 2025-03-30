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Экономика

К концу года доля китайских авто на российском рынке может достичь 90%

Доля китайских автобрендов на российском рынке, вероятно, продолжит увеличиваться в ближайшие два года и к концу 2025 года может приблизиться к 90%, пишет ТАСС со ссылкой на директора агентства «Автостат» Сергея Целикова и опрошенных дилеров.

Заместитель гендиректора по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Ренат Тюктеев отметил, что рост присутствия китайских марок сохранится в 2025–2026 годах. По его словам, сейчас их доля в импорте превышает 80%, а к концу 2025 года она может достичь 90%.

В то же время Сергей Целиков обратил внимание на новый тренд: формальная доля китайских брендов может снизиться из-за появления российско-китайских марок. Он пояснил, что вместо традиционных китайских автомобилей на рынке все чаще появляются псевдороссийские бренды, такие как Belgee, Knewstar, Xcite и «Москвич». Если, например, Chery переименует свою продукцию в Tenet, это также уменьшит условную долю китайских машин, так как подобные «двойники» отбирают у них часть рынка.

Директор департамента новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов выразил мнение, что текущая доля китайских брендов, составляющая около 60%, в ближайшие годы останется стабильной. Он считает, что этот показатель уже устоялся и не претерпит значительных изменений.

Гендиректор ГК «Автодом» Андрей Ольховский прогнозирует, что в 2025 году рынок китайских автомобилей разделится на сегменты. По его мнению, востребованными окажутся как самые доступные модели, которые выберут покупатели с ограниченным бюджетом, так и премиальные или люксовые машины. Последние будут приобретать те, кто покупает авто за наличные, часто не продавая предыдущий автомобиль.

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