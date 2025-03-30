Великолучан приглашают на службу в органы внутренних дел

21:52, 30 марта 2025, ПАИ

Отдел МВД России по городу Великие Луки приглашает граждан Российской Федерации на службу в органы внутренних дел на позиции младшего, среднего и старшего руководящего состава. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Рассматриваются кандидаты на следующие должности: полицейский отдельной роты охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых; полицейский-кинолог отдельной роты охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых; полицейский-водитель отдельной роты охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых; полицейский поста внутренней охраны изолятора временного содержания подозреваемых и обвиняемых; участковый уполномоченный полиции; следователь и помощник следователя.

Отдел МВД России по городу Великие Луки приглашает на службу граждан Российской Федерации, соответствующих следующим требованиям: наличие образования не ниже среднего, отсутствие судимости и годность по состоянию здоровья для работы в органах внутренних дел. Возраст кандидатов на должности младшего начальствующего состава не должен превышать 50 лет, на должности среднего и старшего начальствующего состава – 55 лет.

Сотрудники органов внутренних дел получают социальные гарантии, включая право на пенсию после 20 лет службы (в стаж включается служба в Вооружённых силах РФ и обучение на дневных отделениях учебных заведений), постановку на специальный воинский учёт, ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 40 календарных дней, дополнительные отпуска, путёвки в санатории и дома отдыха МВД России, а также возможность получения бесплатного юридического образования по заочной форме.

По всем вопросам, связанным с трудоустройством, следует обращаться в ОМВД России по городу Великие Луки. Адрес: Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет № 322. Телефон для связи: (8 811-53) 3-02-41 (отдел кадров). Резюме можно отправлять на электронную почту nat.600@yandex.ru.