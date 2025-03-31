ФК «Луки-Энергия» проведёт встречу с болельщиками 2 апреля

11:55, 31 марта 2025, ПАИ

Великолукский футбольный клуб «Луки-Энергия» проведёт встречу с болельщиками в пресс-центре стадиона «Экспресс» 2 апреля, сообщили ПАИ в пресс-службе команды.

Болельщиков великолукского коллектива познакомят с новичками команды, а директор клуба Сергей Поварещенков и главный тренер Сергей Осадчук расскажут о концепции нового сезона.

Все присутствующие на встрече смогут задать вопросы руководству клуба, тренеру и новичкам. «Любой самый каверзный вопрос не останется без ответа», – отметили в пресс-службе команды.

Мероприятие начнётся в 18:30.

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