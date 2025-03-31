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Происшествия

Ещё около двух миллионов рублей лишились жители Псковской области из-за мошенников

Около двух миллионов рублей лишились жители Пскова, Острова, Красногородска и Великолукского района из-за мошенников, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото: ПАИ

Мошенники выдавали себя за сотрудников банков и различных служб. Под предлогом возможности получения дополнительного дохода в интернете и необходимости перевода денег на «безопасный счёт» они ввели своих собеседников в заблуждение.

Потерпевшие обратились за помощью в полицию. Возбуждены уголовные дела, проводится расследование.

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