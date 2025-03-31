Посетить уникальную выставку промышленности пригласила псковичей глава регионального Фонда инвестразвития

16:08, 31 марта 2025, ПАИ

3 и 4 апреля в Пскове пройдёт выставка промышленности Псковской области в рамках выездной стажировки Минпромторга России «Федеральная практика». В эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) генеральный директор Фонда инвестиционного развития Псковской области Екатерина Ершова пригласила псковичей на выставку семьями.

«Наша выставка – свободна для посещения. Выставка будет интересна даже детям», – отметила гостья студии. Она также затронула тему с потребностью в кадрах и посоветовала соискателям прийти на выставку, чтобы найти потенциального работодателя: «Производства открыты к контакту – им можно направлять свои резюме».

Помимо осмотра экспозиций, псковичи смогут посетить гастровыставку. «Выставку мы постарались разбавить не только осмотром экспозиции, касающейся промышленности, но и затронуть наших представителей пищевой промышленности», – добавила генеральный директор регионального Фонда инвестразвития.

«Отмечу, что вход бесплатный. Приглашаем всех для участия, приходите!» – заключила Екатерина Ершова.

Напомним, что выставка пройдёт в Пскове в спортивно-развлекательном центре «Простория». Мероприятие свободно для посещения 3 апреля с 9:00 до 18:00 и 4 апреля с 9:00 до 17:00.

Отметим, что в первый день её участники обсудят ключевые направления национальных проектов, а во второй – вопросы международной кооперации и экспорта, технического регулирования, торговли и цифровой маркировки. Основной темой мероприятия названа реализация национальных проектов, направленных на технологическое развитие и укрепление промышленного потенциала СЗФО.

Участники «Федеральной практики» рассмотрят актуальные вопросы реализации национальных проектов «Промышленное обеспечение транспортной мобильности», «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», «Новые материалы и химия», «Атомные энергетические системы», «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности», «Средства производства и автоматизации», «Кадры».