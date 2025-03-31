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ПсковГУ выиграл грант «Движения первых» на создание цифровой карты «Судьбы героев»

ПсковГУ выиграл грант «Движения первых» на создание цифровой карты «Судьбы героев» и одноимённой базы данных, сообщили ПАИ в пресс-службе вуза.

Фото: ПсковГУ

«Патриотический марафон детей и молодежи «Судьбы героев» направлен на создание массового регионального движения детей и молодежи по увековечиванию памяти о героях войны через изучение биографии выдающихся людей Псковской земли, связанных с Великой Отечественной войной», - рассказали в ПсковГУ.

Проект будет работать с мая по декабрь. В нём примут участие 4000 детей, юношей и девушек из Псковской области.

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