Похищала шампуни, зубную пасту, колбасу, сыр, масло, шоколад и пиво: псковичка прошлась по пяти магазинам

18:28, 31 марта 2025, ПАИ

Жительница Пскова предстанет перед судом за кражу товаров из магазинов на сумму 20 тысяч рублей, сообщили ПАИ в городской прокуратуре.

В ноябре 2024 года псковичка пошла в магазин самообслуживания, взяла со стеллажа 17 плиток шоколада «Алёнка», спрятала их в пакет и вышла из магазина, не оплатив товар.

В конце декабря 2024 года она направилась в тот же магазин и украла 13 пачек сливочного масла и четыре упаковки сыра.

В конце января 2025 года в другом магазине псковичка похитила семь упаковок масла и пять палок колбасы.

В феврале 2025 года женщина ещё в одном магазине самообслуживания украла шесть упаковок шампуня и пять упаковок зубной пасты. В этот же день в другом магазине женщина похитила шесть упаковок шампуня и бутылку пивного напитка. На следующий день из ещё одного магазина самообслуживания псковичка украла семь упаковок шампуня: она положила их в пакет и пронесла мимо кассы, не оплатив товар.

Всего псковичка украла 19 шампуней, 17 шоколадок, 20 упаковок сливочного масла, четыре упаковки сыра, пять палок колбасы, пять упаковок зубной пасты и бутылку пива на сумму 20 тысяч рублей.

Псковичку обвиняют в совершении преступления по части 1 статьи 158 УК РФ (кража). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до двух лет. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения.