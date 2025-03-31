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Общество

Открытый квиз-турнир «80 лет Победы» проведут для молодёжи Псковской области

Принять участие в открытом квиз-турнире «80 лет Победы» приглашают жителей Псковской области, сообщили ПАИ в региональном комитете по молодёжной политике.

Изображение: комитет по молодёжной политике Псковской области

Игроки узнают новые интересные исторические факты, методы поиска информации, а также поработают с шифрами. Квиз пройдёт с 19 по 20 апреля в онлайн-формате.

Участниками турнира могут стать школьники и студенты в возрасте от 14 до 23 лет. Они могут поучаствовать как индивидуально, так и в командах до пяти человек.

Результаты станут известны 24 апреля. Победители в каждой номинации получат дипломы и кубки, призёры – дипломы, а педагогам вручат благодарственные письма.

Регистрация на турнир проходит до 12:00 18 апреля по ссылке aciso.timepad.ru/event/3215669/#register. Более подробную информацию можно узнать на сайте квиз-турнир.рф.

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