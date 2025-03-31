Рабочие выполнили большую часть работ по внутренней отделке в помещениях псковской школы № 13

18:22, 31 марта 2025, ПАИ

Большая часть внутренней отделки помещений завершена в рамках капитального ремонта школы № 13 в Пскове. Об этом глава Пскова Борис Елкин сообщил в своём телеграм-канале.

«Подрядчик уверенно движется вперёд в проведении капитального ремонта школы № 13. С момента последнего визита в учреждении выполнен большой объём работ», – отметил Борис Елкин.

По его словам, завершена большая часть внутренней отделки помещений и заливка стяжки, частично уложена плитка на пол и облицованы санузлы. Электропроводка на втором и третьем этажах полностью обновлена, а работы по перекладке водопроводной и канализационной систем выполнены на 40 %. Демонтировано старое покрытие крыши, большая часть каркаса для новой уже установлена.

Работы реализуются в рамках национального проекта «Молодёжь и дети» и региональной программы «Всё лучшее детям».