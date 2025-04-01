Опубликованы версии тестов для детей мигрантов

08:15, 01 апреля 2025, ПАИ

Федеральный институт педагогических измерений опубликовал демонстрационные варианты тестов по русскому языку, которые должны пройти дети мигрантов при поступлении в школу. Они состоят из устной и письменной частей.

Тесты составлены для всех возрастов – с 1-го по 11-й класс. В экзамен включены задания, которые проверяют навыки говорения, понимания устной речи и лексико-грамматические знания.

В варианте для поступающих в первый класс представлены четыре задания. Одно из них – ответить на вопросы «Сколько тебе лет?» и «Где ты живешь? Назови свой адрес». Остальные – ответить на вопросы по представленным картинкам и аудиозаписи текста.

Со второго класса в тестах появляются упражнения на проверку навыков чтения и письма.

Поступающие в седьмой класс должны будут написать сочинение объемом в 90 слов.

Закон об обязательном тестировании детей мигрантов на знание русского языка вступил в силу 1 апреля. Оценка за тест будет выставляться по пятибалльной шкале. Для успешного его прохождения ребенку необходимо получить оценку «удовлетворительно» (тройку).