Конкурс-фестиваль «Я музыкантом стать хочу» прошёл в Псковском районе

23:57, 31 марта 2025, ПАИ

Десятый конкурс-фестиваль «Я музыкантом стать хочу» прошёл в Писковичском доме культуры. Мероприятие объединило около 40 юных исполнителей из Псковской области и Белоруссии. Об этом ПАИ сообщили в администрации Псковского муниципального округа.

Участниками конкурса стали детские музыкальные школы из Пскова, Островского, Палкинского, Пушкиногорского, Стругокрасненского, Дедовичского, Пыталовского районов и делегация из Браславского района Витебской области.

«Дети пели, играли на музыкальных инструментах, а после выступлений участвовали в мастер-классе по изготовлению георгиевской ленты. Учащиеся театрального отделения детской школы искусств провели увлекательный квест-игру для всех желающих», – рассказали в администрации.

Кроме того, для гостей организовали экскурсию к монументу «Ледовое побоище» на горе Соколихе.

Отметим, что конкурс был посвящён 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.