Секретарь общественного совета «Героев земли Псковской» Ирина Иванова станет гостьей «Оглавления»

12:14, 01 апреля 2025, ПАИ

Директор Корпоративной академии правительства Псковской области, секретарь общественного совета региональной программы «Герои земли Псковской» Ирина Иванова станет гостьей «Оглавления» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

Сколько заявок поступило в программу «Герои земли Псковской»? Когда станут известны участники программы? Кто выступит в роли наставников участников «Герои земли Псковской»? Поступят ли какие-то предложения в адрес тех, кто не пройдёт отбор для участия в программе? Какие образовательные программы запускает Корпоративная академия правительства Псковской области?

«Оглавление» выйдет в радиоэфир в 14:00. Видеотрансляция программы будет доступна на сайте Псковского агентства информации и в группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».