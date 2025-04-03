Секретарь общественного совета «Героев земли Псковской» Ирина Иванова станет гостьей «Оглавления»
Директор Корпоративной академии правительства Псковской области, секретарь общественного совета региональной программы «Герои земли Псковской» Ирина Иванова станет гостьей «Оглавления» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).
Сколько заявок поступило в программу «Герои земли Псковской»? Когда станут известны участники программы? Кто выступит в роли наставников участников «Герои земли Псковской»? Поступят ли какие-то предложения в адрес тех, кто не пройдёт отбор для участия в программе? Какие образовательные программы запускает Корпоративная академия правительства Псковской области?
«Оглавление» выйдет в радиоэфир в 14:00. Видеотрансляция программы будет доступна на сайте Псковского агентства информации и в группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».
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