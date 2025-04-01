Три псковских проекта победили в грантовом конкурсе «Движения первых»

16:21, 01 апреля 2025, ПАИ

Три проекта от Псковской области победили в грантовом конкурсе «Движения первых», сообщили ПАИ в пресс-службе регионального правительства.

ПсковГУ проведёт патриотический марафон «Судьбы героев», который объединит около четырёх тысяч молодых людей из разных муниципальных образований региона и будет посвящён 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Проект направлен на создание областного движения детей и молодёжи по увековечиванию памяти о героях войны через изучение биографии выдающихся людей Псковской земли. На реализацию проекта университет получит десять миллионов рублей.

Великолукская государственная сельхозакадемия выиграла грант в размере более 1,2 миллиона рублей. Вуз реализует проект «Краеведческий студенческий интенсив «ПРО. Край», который включит сведения о родном крае, людях, которые создавали и прославляли его историю, а также о традициях и ремёслах.

Кроме того, детский сад комбинированного вида № 29 выиграл более 240 тысяч рублей. На эти средства учреждение организует краеведческий семейный фестиваль «Любятовфест».

Отметим, что «Движение первых» в этом году поддержит на общую сумму 1,4 миллиарда рублей более 510 заявок, которые поступили на конкурс из разных регионов России.