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Общество

Ирина Иванова: К каждому заявителю в программе «Герои земли Псковской» находим персональный подход

Об особенностях участия ветеранов СВО в региональной кадровой программе «Герои земли Псковской» рассказала директор Корпоративной академии правительства Псковской области, секретарь общественного совета региональной программы «Герои земли Псковской» Ирина Иванова в программе «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

Ирина Иванова: К каждому участнику программы «Герои земли Псковской» находим персональный подход. Фото: ПАИ

«Мы со всеми участниками на связи. Мы обзваниваем всех, у нас есть рабочий номер, который в открытом доступе. Мы говорим, при необходимости, что нужно дозаполнить эссе или саму анкету», – объяснила она.

При этом, если человек находится в госпитале или на реабилитации, то решаться вопрос участия в программе будет непосредственно с этим человеком в рабочем порядке. «Мы находим персональный подход к каждому участнику, потому что мы понимаем все сложности», – отметила она.

Подробнее о ходе реализации программы «Герои земли Псковской» читайте в специальном сюжете ПАИ.

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