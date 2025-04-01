Ученица Бежаницкой школы завоевала третье место на всероссийском форуме в Москве
Учащаяся десятого класса Бежаницкой средней школы Анастасия Григорьева, пройдя отбор на базе МГТУ имени Н. Э. Баумана, приняла участие во Всероссийском форуме научной молодёжи «Шаг в будущее» в Москве. Об этом пишет газета «Сельская новь».
Выступление Анастасии Григорьевой с темой «Тепло – солдатам» о создании элемента верхней одежды с автономным подогревом высоко оценили члены жюри. Работа над проектом шла под руководством учителя физики Дмитрия Спиридонова.
По итогам форума Анастасия Григорьева заняла третье место.
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