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Общество

Ученица Бежаницкой школы завоевала третье место на всероссийском форуме в Москве

Учащаяся десятого класса Бежаницкой средней школы Анастасия Григорьева, пройдя отбор на базе МГТУ имени Н. Э. Баумана, приняла участие во Всероссийском форуме научной молодёжи «Шаг в будущее» в Москве. Об этом пишет газета «Сельская новь».

Фото здесь и далее предоставили в Бежаницкой средней школе

Выступление Анастасии Григорьевой с темой «Тепло – солдатам» о создании элемента верхней одежды с автономным подогревом высоко оценили члены жюри. Работа над проектом шла под руководством учителя физики Дмитрия Спиридонова.

По итогам форума Анастасия Григорьева заняла третье место.

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