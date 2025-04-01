Более 30 сотрудников и 22 единицы техники приводят улицы Пскова в порядок

19:55, 01 апреля 2025, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провёл рабочую встречу с главой Пскова Борисом Елкиным. Совещание было посвящено вопросам приведения в порядок городских пространств. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

С середины прошлой недели в Пскове начался процесс влажной уборки автобусных остановок и ограждений мостов. С пятницы на городских улицах работают специальные машины для полива. Всего в уборке города участвуют 22 единицы техники и более 30 сотрудников.

Отметим, с 1 апреля стартуют мероприятия по уборке и благоустройству, в которых может принять участие каждый житель региона. В Пскове управление городского хозяйства готово предоставить участникам необходимый инвентарь по запросу. Губернатор подчеркнул, что в муниципалитетах должен быть организован комплексный подход к уборке общественных мест и территорий.