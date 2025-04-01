Может ли быть увеличено число участников программы «Герои земли Псковской», рассказал эксперт

21:20, 01 апреля 2025, ПАИ

Может ли быть увеличено число участников программы «Герои земли Псковской», рассказала директор Корпоративной академии Правительства Псковской области, секретарь общественного совета региональной программы «Герои земли Псковской» Ирина Иванова в программе «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

«30 человек – мы для себя определили эту цифру. Если мы смотрим на федеральную программу, то они планировали 80, а набрали сверх лимита. То же самое может произойти и здесь. Если будут настолько достойные, то мы пересмотрим эту цифру. Кроме того, у нас будут люди, которые будут зачислены в эту программу, но с отложенным обучением, потому что кто-то продолжает службу в вооружённых силах. Здесь чётко «30 – и точка» говорить нельзя: мы озвучиваем это как входные ворота больше для нас», – пояснила она.

Кроме того, участникам могут предложить работу ещё на первых этапах обучения по программе.

«Мы не ограничены никакими сроками в части назначения на должности. Мы же говорим про модель образования, которая будет идти в течение года. Мы можем провести собеседование и уже на этом этапе предложить человеку внедряться в работу, параллельно проходя обучение», – отметила спикер.

Подробнее о ходе реализации программы «Герои земли Псковской» читайте в специальном сюжете ПАИ.