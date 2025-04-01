Может ли быть увеличено число участников программы «Герои земли Псковской», рассказал эксперт
Может ли быть увеличено число участников программы «Герои земли Псковской», рассказала директор Корпоративной академии Правительства Псковской области, секретарь общественного совета региональной программы «Герои земли Псковской» Ирина Иванова в программе «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).
«30 человек – мы для себя определили эту цифру. Если мы смотрим на федеральную программу, то они планировали 80, а набрали сверх лимита. То же самое может произойти и здесь. Если будут настолько достойные, то мы пересмотрим эту цифру. Кроме того, у нас будут люди, которые будут зачислены в эту программу, но с отложенным обучением, потому что кто-то продолжает службу в вооружённых силах. Здесь чётко «30 – и точка» говорить нельзя: мы озвучиваем это как входные ворота больше для нас», – пояснила она.
Кроме того, участникам могут предложить работу ещё на первых этапах обучения по программе.
«Мы не ограничены никакими сроками в части назначения на должности. Мы же говорим про модель образования, которая будет идти в течение года. Мы можем провести собеседование и уже на этом этапе предложить человеку внедряться в работу, параллельно проходя обучение», – отметила спикер.
Подробнее о ходе реализации программы «Герои земли Псковской» читайте в специальном сюжете ПАИ.
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