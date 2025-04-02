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Спорт

Великолукские студенты стали призёрами всероссийских соревнований по дзюдо

Представители Великолукской государственной академии физической культуры и спорта (ВЛГАФК) стали призёрами всероссийских соревнований по дзюдо среди студентов, которые прошли в Смоленске с 28 по 31 марта. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ВЛГАФК.

  • Великолукские студенты стали призёрами всероссийских соревнований по дзюдо
    Фото: пресс-служба ВЛГАФК
  • Великолукские студенты стали призёрами всероссийских соревнований по дзюдо
    Фото: пресс-служба ВЛГАФК
  • Великолукские студенты стали призёрами всероссийских соревнований по дзюдо
    Фото: пресс-служба ВЛГАФК
  • Великолукские студенты стали призёрами всероссийских соревнований по дзюдо
    Фото: пресс-служба ВЛГАФК
  • Великолукские студенты стали призёрами всероссийских соревнований по дзюдо
    Фото: пресс-служба ВЛГАФК

В соревнованиях приняли участие около 100 спортсменов из 30 вузов страны. ВЛГАФК представили четыре студента, все они оказались на пьедестале почёта.

Победу в весе до 70 килограммов одержала Галина Агафонова. В весовой категории до 78 килограммов выиграла Елизавета Постникова. Бронза на счету Константина Чачило в весе до 100 килограммов и Анастасии Борщ в весе до 70 килограммов.

По итогам соревнований команда великолукского вуза заняла третье место медального зачёта, уступив только коллективам из Смоленска и Поволжья.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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