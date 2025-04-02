Первенство Великих Лук по шахматам стартует 15 апреля

11:37, 02 апреля 2025, ПАИ

Первенство Великих Лук по шахматам пройдёт с 15 по 29 апреля, сообщили ПАИ в городской федерации шахмат.

Соревнования пройдут среди юношей и девушек до 19, 17 и 15 лет по швейцарской системе в семь туров с контролем времени 45 минут и 30 секунд добавления на каждый ход.

Призёров в каждой возрастной группе наградят грамотами. Первый тур стартует 15 апреля в 17:00 в здании спортшколы № 1.

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