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Спорт

Первенство Великих Лук по шахматам стартует 15 апреля

Первенство Великих Лук по шахматам пройдёт с 15 по 29 апреля, сообщили ПАИ в городской федерации шахмат.

Афиша: Федерация шахмат Великих Лук

Соревнования пройдут среди юношей и девушек до 19, 17 и 15 лет по швейцарской системе в семь туров с контролем времени 45 минут и 30 секунд добавления на каждый ход.

Призёров в каждой возрастной группе наградят грамотами. Первый тур стартует 15 апреля в 17:00 в здании спортшколы № 1.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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