Первенство Великих Лук по шахматам стартует 15 апреля
Первенство Великих Лук по шахматам пройдёт с 15 по 29 апреля, сообщили ПАИ в городской федерации шахмат.
Соревнования пройдут среди юношей и девушек до 19, 17 и 15 лет по швейцарской системе в семь туров с контролем времени 45 минут и 30 секунд добавления на каждый ход.
Призёров в каждой возрастной группе наградят грамотами. Первый тур стартует 15 апреля в 17:00 в здании спортшколы № 1.
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