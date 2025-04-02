Подведены итоги футбольных соревнований «Псковская весна» ещё в двух возрастах
Подведены итоги футбольных соревнований «Псковская весна» среди юношей 2010 и 2015 годов рождения. Состязания проходят в Пскове на стадионе «Машиностроитель», сообщили ПАИ в пресс-службе турнира.
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Фото: пресс-служба турнира
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Фото: пресс-служба турнира
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Фото: пресс-служба турнира
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Фото: пресс-служба турнира
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Фото: пресс-служба турнира
У младших юношей первое место заняла команда «Надежда-1» из Всеволожска. На второй позиции – псковский коллектив «Стрела-Львы», а на третьем – «Стрела-16» тоже из Пскова.
В турнире участвовали 20 команд – помимо псковских были коллективы из Санкт-Петербурга, Киришей, Калининградской области и Всеволожска. В индивидуальных номинациях отметили Максима Миронова из команды «Стрела-Львы» как лучшего защитника соревнований, а также Дмитрия Исаева из «Стрелы-16» как лучшего полузащитника.
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Фото: пресс-служба турнира
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Фото: пресс-служба турнира
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Фото: пресс-служба турнира
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Фото: пресс-служба турнира
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Фото: пресс-служба турнира
Десять команд из Пскова, Петрозаводска, Великого Новгорода, Великих Лук, Санкт-Петербурга и Ленинградской области участвовали в турнире среди старших юношей 2010 года рождения.
Победу одержал клуб «Псков», на втором месте – спортшкола № 7 из Петрозаводска, а на третьем – новгородский «Электрон». Среди футболистов отмечены Владислав Баринов как лучший вратарь и Владислав Тельнов как лучший нападающий.
Напомним, ранее «Псковская весна» открылась соревнованиями юношей 2013 и 2008 годов рождения.
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