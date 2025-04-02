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Общество

Россиян предупредили о новой схеме мошенничества в мессенджерах с использованием «кружочков»

Мошенники начали взламывать аккаунты в мессенджерах и использовать ранее записанные видеосообщения («кружочки») пользователей, чтобы сформировать доверие у потенциальных жертв. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на эксперта направления «Народный фронт. Аналитика» Аллу Храпунову.

Злоумышленники, получив доступ к аккаунту, скачивают «кружочки» и, используя технологии дипфейков, создают необходимый им диалог. После того как мошенники завоёвывают доверие жертвы, они могут применять различные схемы: убедить перевести деньги на «безопасный счёт», оформить кредит или продать имущество.

Алла Храпунова рекомендует в подобных ситуациях всегда убеждаться в подлинности сообщений. Необходимо связываться с человеком, от имени которого пишут, используя альтернативный способ связи.

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