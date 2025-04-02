Пьяного мопедиста-рецидивиста задержали в Порховском районе

13:25, 02 апреля 2025, ПАИ

Нетрезвого водителя, который ранее уже привлекался к ответственности за аналогичное правонарушение, задержали в Порховском районе. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Вечером 1 апреля на дороге Порхов – Дно инспекторы ДПС остановили для проверки мужчину, который ехал на мопеде без государственного регистрационного знака.

Выяснилось, что этот 56-летний житель Порховского района находился за рулём мопеда в нетрезвом состоянии.

Обстоятельства произошедшего выясняются.