Пьяного мопедиста-рецидивиста задержали в Порховском районе
Нетрезвого водителя, который ранее уже привлекался к ответственности за аналогичное правонарушение, задержали в Порховском районе. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Вечером 1 апреля на дороге Порхов – Дно инспекторы ДПС остановили для проверки мужчину, который ехал на мопеде без государственного регистрационного знака.
Выяснилось, что этот 56-летний житель Порховского района находился за рулём мопеда в нетрезвом состоянии.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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