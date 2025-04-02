По ту сторону объектива

Профориентационная встреча студентов Псковского колледжа профессиональных технологий и сервиса, обучающихся по специальности «фотограф», с представителем их профессии прошла в Доме молодёжи сегодня, 2 апреля.

Фотограф Фёдор Егоров рассказал студентам о тонкостях профессии, а также на практике показал, как можно создать уникальные кадры.

Отметим, что встреча прошла в рамках проекта «Мой наставник», реализуемого Молодёжным кадровым центром Псковской области.