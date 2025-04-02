«Зажги синим с нами»

Инклюзивное интерактивное мероприятие «Зажги синим с нами», посвящённое Всемирному дню распространения информации об аутизме, прошло в Центре лечебной педагогики и дифференцированного обучения Псковской области в среду, 2 апреля.

Школьники из ЦЛП и псковской школы № 2 приняли участие в мастер-классе по изготовлению значков, узнали о мифах и правде об аутизме, познакомились со средствами альтернативной коммуникации и приняли участие в танцевальном флешмобе. Об этом – в нашем фоторепортаже.