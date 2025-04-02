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Общество

Центральные и южные районы Псковской области приступили к лесовосстановлению

Центральные и южные муниципалитеты Псковской области приступили к восстановлению лесов, сообщил председатель регионального комитета по природным ресурсам и экологии Виктор Мусатов в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 2 апреля.

Виктор Мусатов. Фото: ПАИ

«Погода позволяет, уже даже в южной части Псковского района к лесовосстановлению приступили. Общий план по работам на этот год – немного более 5,5 тысячи гектаров. Планы большие», – отметил гость студии.

Виктор Мусатов также подчеркнул, что сейчас удаётся выйти на 100 % лесовосстановления площадей после рубок. «Но нужно иметь в виду, что это не всегда искусственное лесовосстановление. Оно делается двумя породами – ель и сосна. Где есть возможность сделать ими – делаем, где другие породы, например лиственные, – другие технологии. Там больше внимания уделяется уходу после рубок, чтобы сформировать полноценные лесные насаждения из тех видов, которые могут там расти», – объяснил председатель комитета по природным ресурсам и экологии региона.

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