Выставка к 100-летию со дня смерти патриарха Тихона открылась в Пскове

16:50, 02 апреля 2025, ПАИ

Выставка «Я родом из Дома Святой Троицы: патриарх Тихон и Псков», посвящённая 100-летию со дня смерти патриарха, открылась в Псковском музее-заповеднике сегодня, 2 апреля, передаёт корреспондент ПАИ.

Выставка иллюстрирует жизненный путь и служение патриарха Тихона, а также его духовную связь с Псковской землёй. В залах Палат Постникова представлено свыше 100 экспонатов из фондов Псковского музея-заповедника и его партнёров. Среди них – мемориальные предметы и оригинальные архивные документы, связанные с личностью патриарха Тихона, а также живописные работы художника Филиппа Москвитина из цикла «Патриарх Тихон и его время».

В числе экспонатов представлено Евангелие 1893 года, на форзаце которого имеется надпись, выполненная фиолетовыми чернилами: «От Святейшего патриарха Тихона, 14 сентября 1920 года». В регионе экспонат представлен впервые.

Среди самых значимых экспонатов выставки можно выделить поручи из комплекта облачения святейшего патриарха Тихона, созданные в 1904 году на фабрике И. А. Жевержеева в Санкт-Петербурге. Эти поручи выполнены из золотой парчи с красной шёлковой нитью и оформлены подкладкой из шелка и хлопка, малиновым бархатом, золотым галуном с золочёными и красными шёлковыми нитями, а также золотой нитью, канителью и петельками из золотого шнурка. Уникальные экспонаты Псковскому музею передал Музей христианского искусства «Церковно-археологический кабинет» Московской духовной академии.

Одним из ключевых разделов выставки являются предметы, связанные с канонизацией и обретением мощей Святителя Тихона. В частности, в экспозиции представлен куколь патриарха Тихона, который четверть века находился на мощах патриарха Московского и всея Руси в раке Донского монастыря.



Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ











Партнёрами выставочного проекта выступили Псковская епархия Русской православной церкви, Московская духовная академия, Государственный архив Псковской области, Государственный исторический музей, Владимиро-Суздальский музей-заповедник, Государственный центральный музей современной истории России, Государственная Третьяковская галерея, Всероссийский художественный научно-реставрационный центр имени академика И. Э. Грабаря, Торопецкий краеведческий музей, Российский государственный исторический архив, Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга и Центральный государственный архив города Москвы.

Патриарх Тихон (в миру Василий Беллавин) родился в 1865 году на погосте Клин Торопецкого уезда (ныне деревня в Куньинском районе Псковской области) в семье священника. Окончив курс Торопецкого духовного училища, он поступил в Псковскую духовную семинарию, а по её окончании – в Петербургскую духовную академию, из которой выпустился в 1888 году.

После академии он 3,5 года преподавал догматику, нравственное богословие и французский язык в Псковской духовной семинарии. В 1891 году молодой учитель принял постриг с именем святителя Тихона Задонского. В 1905 году епископ Тихон возведён в сан архиепископа. В 1907 году назначен на Ярославскую кафедру. В 1914 году высшее церковное начальство назначило его архиепископом Виленским и Литовским, а 23 июня 1917 года архиепископ Тихон избирается на Московскую кафедру с возведением в сан митрополита. 15 августа 1917 года, в праздник Успения Пресвятой Богородицы, открылся Всероссийский Поместный собор, восстановивший патриаршество. Интронизация нового патриарха совершена в Успенском соборе Кремля 21 ноября. Патриарх Тихон скончался 25 марта 1925 года. В 1989 году Архиерейским собором Русской православной церкви святитель Тихон, патриарх Московский и всея Руси, причислен к лику святых. Через 67 лет со дня кончины Тихона, 22 февраля 1992 года, были обретены его мощи, которые покоятся в большом соборе Донского монастыря.