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Общество

Российско-эстонская комиссия по определению правил лова в Чудском озере работает в удалённом режиме

Российско-эстонская комиссия, которая определяет правила лова в Чудском озере, по-прежнему работает, но в удалённом режиме. Об этом сообщил председатель комитета по природным ресурсам и экологии Псковской области Виктор Мусатов в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 2 апреля.

Виктор Мусатов. Фото: ПАИ

«Комиссия не делит объёмы промысла, она динамично реагирует на изменения ситуации на озере, заслушивает информацию учёных и определяет мерный ряд вылова, размер ячеи», – отметил гость студии.

Виктор Мусатов также подчеркнул, что именно этим обусловлено то, что комиссия не прекратила свою работу. «Она важна для хозяйствующих субъектов двух сторон, потому что озеро едино и если две стороны будут работать несогласованно, то это может подорвать рыбные запасы, что в целом негативно скажется на состоянии предприятий, которые занимаются промыслом рыбы», – резюмировал председатель регионального комитета по природным ресурсам и экологии.

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