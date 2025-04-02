Грант Российского научного фонда в размере 6,5 млн рублей выиграли псковские учёные

20:00, 02 апреля 2025, ПАИ

Проект учёных ПсковГУ «Образ «врага» и «союзника» в практиках имперского соперничества (по материалам российской и западноевропейской периодической печати 1900–1917 годов)» получил грантовую поддержку Российского научного фонда в рамках конкурса «Проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований отдельными научными группами». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.

В рамках данного проекта проведено комплексное исследование особенностей использования периодической печати как информационно-пропагандистского рупора Российской империи и стран Западной Европы в начале XX века по созданию образов «врага» и «союзника» в период международной напряжённости в мире, выявление и анализ технологий, которые использовали в рамках межгосударственного информационного противоборства российские и западноевропейские СМИ в 1900–1917 годах, а также изучение возможностей государственной пропаганды по «умиротворению» народных масс внутри конкретной страны и направлению их внимания и психологической энергии на внешнего врага.

По словам авторов проекта, проблема формирования и поддержания образов государств и народов (особенно «врагов» и «союзников»), угодных той или иной политической стороне: государству, политическому (военно-политическому) блоку (организации) – в конкретный исторический период, в настоящий момент чрезвычайно актуальна.

«После того как однополярная мировая система фактически разрушена и ей на смену пришёл новый многополярный мир, современные средства массовой коммуникации и информационно-коммуникационные технологии стали эффективными и крайне востребованными инструментами информационных войн XXI века. В начале XX столетия СМИ также отводилась заметная роль в информационном воздействии на умы людей. Уже тогда ведущими державами мира (Великобританией, Францией, Германией, США, Россией и Японией) пресса стала активно использоваться в качестве рупора государственной пропаганды. На страницах газет и журналов этих стран зачастую создавались образы врагов и союзников, угодные правящим властям и элитам, а также при необходимости искажались некоторые события и исторические факты», – объяснили учёные.

Добавим, руководитель коллектива – старший научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории «Центр комплексного изучения проблем региональной безопасности» Василий Фролов. Сумма гранта составила 6,5 миллиона рублей.