Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Порядок предоставления льготных образовательных кредитов изменят в России

Изменить порядок предоставления господдержки образовательного кредитования поручил президент России Владимир Путин Правительству РФ. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

Согласно поручению, льготные образовательные кредиты необходимо предоставлять только для обучения по профессиям, специальностям и научным специальностям, отвечающим задачам обеспечения технологической независимости и лидерства России. Также необходимо определить конкретный перечень приоритетных профессий и специальностей. Поручение должны выполнить до 1 декабря 2025 года.

Ранее сообщалось, что спрос на образовательное кредитование в СЗФО увеличился на 35 %.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












02 апреля 2025

Псковичи могут внести свои предложения о благоустройстве Корытовского лесопарка
02 апреля 2025

Псковскую молодёжь приглашают на мастер-класс по изготовлению свечей из вощины
02 апреля 2025

В Псковской области отработаны все обращения, поступившие к губернатору Михаилу Ведерникову на прямую линию
02 апреля 2025

Представители белорусских муниципалитетов – побратимов Псковской земли приехали в Себежский район
02 апреля 2025

Александр Гончаренко: Участники программы «Герои земли Псковской» будут двигать регион вперёд
02 апреля 2025

Золотистые шакалы, чёрные бакланы и много волков: Виктор Мусатов стал гостем «Серебряного дождя». Главное
02 апреля 2025

Обучающий курс составления протоколов прошли муниципальные служащие в Псковской области
02 апреля 2025

Золотистого шакала заметили в Псковской области

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...