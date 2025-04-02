Порядок предоставления льготных образовательных кредитов изменят в России

22:14, 02 апреля 2025, ПАИ

Изменить порядок предоставления господдержки образовательного кредитования поручил президент России Владимир Путин Правительству РФ. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

Согласно поручению, льготные образовательные кредиты необходимо предоставлять только для обучения по профессиям, специальностям и научным специальностям, отвечающим задачам обеспечения технологической независимости и лидерства России. Также необходимо определить конкретный перечень приоритетных профессий и специальностей. Поручение должны выполнить до 1 декабря 2025 года.

Ранее сообщалось, что спрос на образовательное кредитование в СЗФО увеличился на 35 %.