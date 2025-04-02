День вечеринки празднуют сегодня в мире

07:05, 03 апреля 2025, ПАИ

Ежегодно 3 апреля отмечается весёлый неофициальный праздник – Всемирный день вечеринки, пишет calend.ru.

Главной целью праздника была провозглашена идея, что для создания лучшей реальности, в которой живет каждый человек, нужно предпринимать положительные и активные действия, радуясь жизни вместе с другими людьми.

Идея организовать данный праздник пришла из фантастического романа «Полет» американской писательницы Ванны Бонта: повествование книги заканчивается обратным отсчетом до 3 апреля 2000 года, когда во всем мире должен пройти массовый праздник, объединяющий человечество.

В нескольких странах 3 апреля в честь праздника проводятся массовые мероприятия с песнями и танцами.