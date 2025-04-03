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Происшествия

Пскович украл из магазина банку кофе, угрожая продавцам пинцетом

Житель Пскова украл из магазина банку кофе, угрожая продавцам медицинским пинцетом. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото: ПАИ

По версии следствия, ночью 2 апреля из магазина на Рижском проспекте в Пскове неизвестный мужчина, угрожая персоналу предметом, похожим на нож, украл банку кофе.

Сотрудники отдела полиции №1 УМВД России по городу Пскову по горячим следам задержали подозреваемого. Им оказался безработный 34-летний пскович. При обыске у него изъяли медицинский пинцет, которым он, как выяснилось, и угрожал продавцам.

Теперь мужчина обвиняется в совершении преступления по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет. Ведётся расследование.

Кроме того, этот пскович, по имеющимся данным, подозревается также в совершении грабежа в магазине на Завеличье.

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