Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после обращения сироты из Пскова

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после обращения жителя Пскова о нарушении его жилищных прав. Об этом ПАИ сообщили в информационном центр СК РФ.

Пскович, который в несовершеннолетнем возрасте остался сиротой, обратился в приемную главы СК России в соцсети «ВКонтакте». С 2015 года мужчина состоит в специализированной очереди, однако до сих пор его не обеспечили положенным по закону жильем. Обращения в различные структуры также результатов не принесли. В итоге пскович, воспитывающий двух несовершеннолетних детей, вынужден за свой счет арендовать жилье, что для него финансово трудно.

Председатель СК Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Псковской области Петру Крупене возбудить уголовное дело, а также представить доклад о результатах расследования.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












03 апреля 2025

Четыре боеприпаса времён Великой Отечественной войны обнаружили в Псковской области
03 апреля 2025

41 пожар ликвидировали пожарные в Псковской области за сутки
03 апреля 2025

Пскович украл из магазина банку кофе, угрожая продавцам пинцетом
03 апреля 2025

Великолучанин проведёт в тюрьме четыре года за торговлю марихуаной
02 апреля 2025

В Великих Луках пропал мужчина, страдающий провалами в памяти
02 апреля 2025

Автомобиль сгорел в Невеле из-за резгерметизации газового оборудования
02 апреля 2025

Водитель «Фольксвагена» сбил ребёнка с бабушкой на пешеходном переходе в Опочке
02 апреля 2025

Опасная «Росинка»: 81-летней невельчанке за незаконный сбыт самогона на полгода ограничили свободу

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...