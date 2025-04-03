Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после обращения сироты из Пскова

12:03, 03 апреля 2025, ПАИ

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после обращения жителя Пскова о нарушении его жилищных прав. Об этом ПАИ сообщили в информационном центр СК РФ.

Пскович, который в несовершеннолетнем возрасте остался сиротой, обратился в приемную главы СК России в соцсети «ВКонтакте». С 2015 года мужчина состоит в специализированной очереди, однако до сих пор его не обеспечили положенным по закону жильем. Обращения в различные структуры также результатов не принесли. В итоге пскович, воспитывающий двух несовершеннолетних детей, вынужден за свой счет арендовать жилье, что для него финансово трудно.

Председатель СК Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Псковской области Петру Крупене возбудить уголовное дело, а также представить доклад о результатах расследования.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.