41 пожар ликвидировали пожарные в Псковской области за сутки

12:36, 03 апреля 2025, ПАИ

34 ландшафтных и семь техногенных пожаров ликвидировали пожарные в Псковской области 2 апреля, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.



Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области



Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области



Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области



Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области







По предварительным данным, четыре пожара произошло из-за неосторожного обращения с огнём. Так, остатки мазута горели в металлической бочке на открытой территории в деревне Маево Новосокольнического района, кровля бани – в деревне Батово Новосокольнического района, три неэксплуатируемых строения – в деревне Иванцево Кубецкое Невельского района, бесхозное строение – в деревне Крючково Дедовичского района.

Ещё один пожар произошёл в деревне Осташкино Локнянского района. Здесь пожарные ликвидировали возгорание жилого дома и хозяйственной постройки общей площадью 80 квадратных метров. Предположительная причина пожара – аварийный режим работы электропроводки.

Также автомобиль ВАЗ-21074 2003 года выпуска горел в переулке Ясная Поляна в Невеле. Возможной причиной пожара стала разгерметизация газового оборудования.

Кроме того, баня горела в деревне Большое Загорье Псковского района. Предположительной причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при устройстве эксплуатации отопительной печи.

Также за сутки пожарные ликвидировали 34 ландшафтных пожара общей площадью 47,055 гектара: шесть в Великолукском районе, четыре в Новосокольниках, по три в Пыталово, Красногородске и Пустошке, по два в Псковском районе, Невеле, Новоржеве и Стругах Красных, по одному в Бежаницах, Гдове, Дедовичах, Кунье, Острове, Пушкинских Горах и Усвятах.