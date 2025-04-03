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Общество

Руководитель центра дизайна и креативных индустрий ПсковГУ станет гостем программы «Минкульт»

Руководитель центра дизайна и креативных индустрий ПсковГУ Ольга Поспелова станет гостьей программы «Минкульт». Новый выпуск передачи выйдет в прямом эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) сегодня, 3 апреля, в 14:00.

Фото: ПАИ

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Видеотрансляция программы будет доступна на сайте Псковского агентства информации и в группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».

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