Руководитель центра дизайна и креативных индустрий ПсковГУ станет гостем программы «Минкульт»

13:41, 03 апреля 2025, ПАИ

Руководитель центра дизайна и креативных индустрий ПсковГУ Ольга Поспелова станет гостьей программы «Минкульт». Новый выпуск передачи выйдет в прямом эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) сегодня, 3 апреля, в 14:00.

От кокошника до платья: для кого и как появился проект «Русский стиль в современной моде»?

С зелёными волосами и в неоновых шубах: чем занимается центр дизайна и креативных индустрий ПсковГУ?

Быстрые и долгие тренды: как понять, что в моде, а что уже не актуально?

Платья от-кутюр: почему качественные вещи стоят дорого и чем они отличаются от обычных?

Одна модель – десять вариантов: как из одной юбки сделать сразу несколько вариантов других юбок?

Видеотрансляция программы будет доступна на сайте Псковского агентства информации и в группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».