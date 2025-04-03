Газопровод построили в псковской деревне Мазилино
Внутрипоселковый газопровод протяжённостью более 2,2 километра построили в деревне Мазилино Псковского района. Для надёжного газоснабжения потребителей установили пункт редуцирования газа, сообщили ПАИ в пресс-службе «Газпром газораспределение Псков».
Новые сети позволят газифицировать 33 домовладения. На сегодняшний день от жителей деревни приняли 12 заявок, по всем из них заключили договоры.
«Половина заявителей оформила комплексные договоры, в рамках которых нами также выполняются работы в границах земельных участков. Это позволяет значительно сократить сроки подключения. После получения разрешительной документации на ввод объекта мы приступим к подключению домовладений, готовых к приёму газа», – отметил гендиректор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» – управляющей организации АО «Газпром газораспределение Псков» Антон Дымов.
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