Газопровод построили в псковской деревне Мазилино

14:01, 03 апреля 2025, ПАИ

Внутрипоселковый газопровод протяжённостью более 2,2 километра построили в деревне Мазилино Псковского района. Для надёжного газоснабжения потребителей установили пункт редуцирования газа, сообщили ПАИ в пресс-службе «Газпром газораспределение Псков».

Новые сети позволят газифицировать 33 домовладения. На сегодняшний день от жителей деревни приняли 12 заявок, по всем из них заключили договоры.

«Половина заявителей оформила комплексные договоры, в рамках которых нами также выполняются работы в границах земельных участков. Это позволяет значительно сократить сроки подключения. После получения разрешительной документации на ввод объекта мы приступим к подключению домовладений, готовых к приёму газа», – отметил гендиректор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» – управляющей организации АО «Газпром газораспределение Псков» Антон Дымов.