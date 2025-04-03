Урок мужества для учеников Моглинской школы проходит в патриотическом центре «Искра-ZOV»

14:50, 03 апреля 2025, ПАИ

Урок мужества для учеников пятого класса Моглинской школы проводит в патриотическом центре «Искра-ZOV» председатель Псковского областного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Александр Кривотулов сегодня, 3 апреля, передаёт корреспондент ПАИ.

Александр Кривотулов – ветеран Афганской войны, боевых действий в Чечне. «Дети должны знать историю своей страны. Если мы забудем прошлое, то у нас не будет будущего. Псков богат на героев, и мы обязаны их помнить», – отметил он.

Мероприятий в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне будет много: уроки мужества, спортивный молодёжный турнир по боксу и многое другое ждёт школьников Псковской области, добавил он.

Уроки мужества Александр Кривотулов ведёт практически ежедневно. В основном участвуют ученики школ № 24, 47, 11, Родины и Моглино, а также кадеты из гимназии № 29.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ

















Кроме того, дети не только получают новую информацию, но и пробуют свои силы в сборе оружия и «парашютном спорте». Председатель «Боевого братства» не только рассказывает об истории и подвигах соотечественников, но и показывает, в каких условиях вершилась история.